Гойти Дазаев о бое Амангельды – Жолдашбек: «У Дастана меньше опыта, но его борьба станет проблемой для Султана»

Претендент на титул AMC Fight Night Гойти Дазаев сделал прогноз на главный бой турнира NAIZA 49, финал гран-при в легчайшем весе Дастан Амангельды – Султан Жолдашбек:

«Фаворитом считаю Дастана, хотя у него меньше опыта, чем у Султана, но в любителях у него на счету большое количество боев. Дастана я знаю хорошо, он начинал заниматься у меня, знаю на что он способен, его характер, упорство. Он всегда заряжен, всегда идет до конца, выкладывается и его скоростная борьба будет проблемой для Султана. Он сейчас улучшил ударную технику, как в левой, так и в правой стойке. Султана мы не недооцениваем, он много где дрался, выигрывал, с сильным характером, умением закатить яркие бои. Относимся к нему с уважением, но по всем аспектам я отдаю предпочтение Дастану»

Бой пройдет 25 февраля.

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