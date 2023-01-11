Менеджер Елеусинова о критике со стороны боксера: «Подписывать контракт с Эдди Хирном было абсурдно»

Менеджер казахстанского боксера Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) Зия Алиев прокомментировал критику боксера.

Ранее Елеусинов заявил, что ушел от известного промоутера Эдди Хирна, главы Matchroom Boxing, по вине менеджеров, которые держали его без боев.

«Контракт мы показывали всем юристам, как только получили. Такой контракт не подписывают. Это жалкий контракт. Лишь бы сидеть как мышки в Matchroom никто не собирался. Это был плохой контракт, поэтому он не был подписан. А Matchroom не пошел на его исправление», – сказал Алиев.

Свой последний бой Елеусинов провел в декабре 2021 года, завоевав титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.

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