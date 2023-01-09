Американские СМИ: «Боксеры из Казахстана не реализовывают свой потенциал из-за слабых промоутеров»

Известный американский журналист Джек МакКаферри рассказал о причинах, из-за которых ряд талантливых боксеров из Казахстана не смогли реализовать свой потенциал.

«В Казахстане очень талантливые боксеры. Помимо Головкина и Алимханулы, в данный момент есть немало способных бойцов. Однако GGG и Жанибеку повезло попасть к опытным промоутерам. Их вели правильно, качественно используя время. А многие из других казахстанцев, к сожалению, теряют время. Джукембаев, Ахмедов, Дычко и Елеусинов стали жертвами плохого управления менеджеров. И если у Садриддина были проблемы со здоровьем, то у остальных было все для проведения боев. В итоге Елеусинов потерял свой титул из-за простоя, а Дычко лишился шансов на подъем в элитную группу тяжеловесов.

Последний вечер бокса в Алматы с камбэками Джукембаева и Ахмедова получился слабым. Если перерыв до следующего боя будет таким же длительным, как раньше, то можно ставить крест на карьере. Возможно, казахстанцам стоит задуматься о возвращении в Канаду или переезде в другие страны. Им нужна регулярная практика в официальных боях. Без боев невозможно получить рейтинг и заявить о себе», – отметил МакКаферри.

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