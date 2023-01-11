Данияр Елеусинов о закате своей карьеры: «Это вина моих менеджеров. Они отказались работать с Эдди Хирном»
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал о причинах неудач в профессиональной карьере.
«Это вина моих менеджеров. Они отказались дальше работать с Эдди. Потом держали меня без боев», – сказал Елеусинов.
31-летний боец ушел от промоутера Эдди Хирна и стал работать с Зией Алиевым. За два года Елеусинов провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.
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