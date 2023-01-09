Менеджер Елеусинова и Дычко Зия Алиев рассказал о сроках возвращения боксеров на ринг

Менеджер казахстанских боксеров Данияра Елеусинова и Ивана Дычко Зия Алиев рассказал о сроках возращения спортсменов на ринг.

– По Данияру мы сейчас ведем переговоры. Он стоит высоко в рейтинге, и такие переговоры с промоутерами вести тяжело...Это дорогой бой. У Дычко будет в феврале бой на шоу Бронера. Бронер делает возвращение, а бой Ивана будет вторым со-главным.

Напомним, накануне казахстанская Федерация профессионального бокса заявила о том, что промоутерская компания Алиева «Boxing Stars Management» была лишена лицензии, позволяющей ей проводить профессиональные турниры на территории страны.

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