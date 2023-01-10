Тренер по боксу про ударку Резникова: «У него сильный прогресс»
МС Тренер по боксу, МС по кикбоксингу Юрий Чернобровкин в интервью «Вестнику ММА» оценил работу по боксу Артема Резникова:
«У Артема сильный прогресс по боксу, он стал подходить к боксу более думающее, он раньше лез, нужно было завязать руки сопернику, а сейчас старается подловить. Только чуть-чуть остановился, ноги на месте и начинаешь от Артема пропускать. Удары тяжелые, жесткие»
Резников вышел в финал гран-при АСА в легком весе, где сразиться с Эдуардом Вартаняном.
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