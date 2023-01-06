Марат Балаев о Резникове: «Он бросил Рамоса, как котенка, представляю сколько дури в нем»

Экс-чемпион АСА Марат «Мотиватор» Балаев в интервью «Вестнику ММА» поделился своим впечатлением от Артема Резникова:

«Я не боролся с Артемом, но смотрю его бои, бросить как котенка Рамоса, представляю сколько дури в нем. В финале не надо ему «Север-Юг», надо просто выиграть, Вартанян тот еще отморозок. Надо к этому бою будет хорошо подготовиться, грамотно вес согнать, чтобы дышал хорошо. Но если делать прогноз, то выбираю Резникова. Он всегда удивляет».

Финал Резников – Вартанян ориентировочно запланирован на май-июнь 2023 года.

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