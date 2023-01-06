Артем Резников о коронном приеме «Север-Юг»: «Делал этот прием многим черным поясам по БЖЖ»

Финалист Гран‑При лиги АСА казахстанский боец‑легковес Артем Резников ответил на слова основателя лиги АСА Майрбека Хасиева об удушающем приеме «Север‑Юг».

После того, как Резников (24–6 в ММА) победил приемом «Север‑Юг» Андрея Кошкина в полуфинале Гран‑при АСА, основатель лиги заявил, что оппоненты Резникова просто не знают «элементарной защиты от конкретного удушающего приема»:

«Я делал этот прием очень многим черным поясам [по бразильскому джиу‑джитсу]. Очень многим. Я на тренировках борюсь с парнями не ниже коричневого пояса. И на спаррингах, каждый попадал на мой «Север‑Юг» и по много раз. И они знают, как я его делаю, но все равно дают сделать. На то это и коронка. Знают, что я буду делать, но все равно получается — у них задача не дать мне выйти в боковой контроль, потому что, если я в него вышел, это, скорее всего, уже все.

Этот прием мало кто делает, поэтому Майрбек не может точно говорить, знает он или нет, как из него выходить. Чтобы прием осудить, надо его хотя бы знать. Он очень сложный, очень сложно правильно исполнить. Вы слышали, чтобы один и тот же человек регулярно побеждал им? К нам приезжал очень крутой тренер из США, Адам Фокс, черный пояс по БЖЖ, и он на одном из занятий попросил меня показать этот прием и честно сказал, что на тот момент он его не умел делать. Хотя знал очень много всего. Я пришел на тренировку и был в тот день вместо него, показывал «Север‑Юг».

В данный момент идет на серии из 10 побед, следующий бой проведет с Эдуардом Вартаняном в рамках финала гран-при.

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