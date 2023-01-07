Артем Резников: «Расскажу секрет. Я дерусь только ради денег»
Официальный аккаунт бойцовской лиги ACA рассказал, что все три досрочные победы казахстанец Артем Резников одержал приемом «Север-Юг».
«Увидим ли мы в финальном поединке Гран-При данный прием?», – задались вопросом в ACA.
«Да, если дадите 10000$ за него», – ответил Резников под постом.
На возмущенные комментарии болельщиков боец ответил: «Расскажу тебе секрет, только никому не говори! Я дерусь только ради денег», – сказал спортсмен.
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