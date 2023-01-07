Артем Резников: «Расскажу секрет. Я дерусь только ради денег»

Теги MMA ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Официальный аккаунт бойцовской лиги ACA рассказал, что все три досрочные победы казахстанец Артем Резников одержал приемом «Север-Юг».

«Увидим ли мы в финальном поединке Гран-При данный прием?», – задались вопросом в ACA.

«Да, если дадите 10000$ за него», – ответил Резников под постом. 

На возмущенные комментарии болельщиков боец ответил: «Расскажу тебе секрет, только никому не говори! Я дерусь только ради денег», – сказал спортсмен. 

«Легенда!». Бойцы UFC, Bellator, Brave и NAIZA отреагировали на решение Исмагулова завершить карьеру

Жалгас Жумагулов о гонорарах в UFC: «Если переводить в тенге, то выходят миллионы, но нам остается маленькая доля»

Рахмонов назвал новую дату своего боя

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий