Еркебулан Токтар выиграл номинацию «Лучший нокаут» от лиги OCTAGON

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 Лига OCTAGON подвела итоги 2022 года по трем номинациям:

Приз за «лучший нокаут» выиграл казахстанец Еркебулан Токтар (5-2).

«Лучший сабмишен» на свой счет записал кыргыз Ержан Алмазбеков (3-1).

«Лучший шоумен» – Камиариддин «Камил Каратэ» Хасанов (2-1).

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