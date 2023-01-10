Еркебулан Токтар выиграл номинацию «Лучший нокаут» от лиги OCTAGON
Лига OCTAGON подвела итоги 2022 года по трем номинациям:
Приз за «лучший нокаут» выиграл казахстанец Еркебулан Токтар (5-2).
«Лучший сабмишен» на свой счет записал кыргыз Ержан Алмазбеков (3-1).
«Лучший шоумен» – Камиариддин «Камил Каратэ» Хасанов (2-1).
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