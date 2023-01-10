Матчмейкер NAIZA о бое Рафиков – Аббасов: «Этот бой станет одним из сильнейших и громких за год»

Матчмейкер Жандарбек Киссимов о бое Фаниля Рафикова и Наримана Аббасова в рамках турнира NAIZA 50, который состоится в марте 2023 года:

«Думаю, что этот бой станет одним из сильнейших и громких в NAIZA за этот год. Нариман – это большое имя в СНГ, боец с большим опытом, чемпион с большим количеством защит в Fight Night. Причем он выиграл действительно крутых бойцов, как Мариф Пираев и Куат Хамитов и сумел доказать, что он реально ТОП.

Фаниль – это один из ярчайших бойцов NAIZA, он интересен в Казахстане и СНГ, дрался со многими сильными соперниками.

Оба крепкие и еще молодые, оба любят показывать качественные бои, у обоих есть большая фан-база. Думаю, что очень многим будет интересно посмотреть этот бой. А дальше, может быть мы увидим следующего претендента за пояс в легком весе»

Аббасов является доминирующим чемпионом Fight Night в легком весе, Рафиков – экс-чемпион NAIZA.

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