Фаниль Рафиков о бое с Аббасовым: «Ожидаю тяжелый пятираундовый бой»

Казахстанский боец лиги NAIZA Фаниль Рафиков поделился ожиданиями от своего следующего соперника Наримана Аббасова:

– Что ожидает тебя в бою с Аббасовым?

– Меня ожидает победа (смеется). Готовимся с тренерами к бою. Пашем, работаем, набираем обороты.

– Какой план на бой?

– Мы не говорим о плане на бой. Все увидим 18 марта. Я готов пахать и забирать свою победу. Ожидаю тяжелый пятираундовый бой. Думаю, все будет интересно.

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