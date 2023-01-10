Два титульных боя и финалы гран-при на NAIZA 49

NAIZA 49 станет первым турниром казахстанской лиги в 2023 году.

В рамках турнира состоится два титульных поединка:

Бой временного обладателя чемпионского пояса Сайфуллы Джабраилова (13-2) против чемпиона в полулегком весе Николая Самусева (8-0).

Первая защита чемпионского титула Валерии Карыгиной (4-5-1) против корейской спортсменки Сео Е (6-3).

Также в рамках этого карда пройдут Финалы Гран-при NAIZA. В рамках легчайшего веса Дастан Амангелды сразится против Султанбека Жолдошбекулы за выход в октагон с действующим чемпионом Су Енгом. В финале командного гран-при сойдутся DAR Team Pro и Tobet Top Team.

Турнир пройдет 25 февраля в Алматы в СК им.Балуана Шолака.

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