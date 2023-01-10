Нокаут Шавката Рахмонова попал в число лучших в UFC

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Популярный спортивный твиттер-аккаунт Jogo Bonito представил список лучших нокаутов в UFC в 2022 году.

В списке оказался нокаут казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) в поединке против Карлстона Харриса (17-5). Бой состоялся в феврале 2022-го и закончился досрочной победой Рахмонова. 

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Назван «новый Шавкат Рахмонов» в легком весе

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