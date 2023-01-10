Нокаут Шавката Рахмонова попал в число лучших в UFC
Популярный спортивный твиттер-аккаунт Jogo Bonito представил список лучших нокаутов в UFC в 2022 году.
В списке оказался нокаут казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) в поединке против Карлстона Харриса (17-5). Бой состоялся в феврале 2022-го и закончился досрочной победой Рахмонова.
11) Shavkat Rakhmonov pic.twitter.com/2UVqHIbMkT— Jogo Bonito (@ufcfooty) January 10, 2023
История Дамира Исмагулова: чуть не стал футболистом, с первой победы подарил деду машину, может уйти в бокс после поражения в UFC
Жумагулов вошел в ТОП-10 бойцов UFC по количеству ударов ногами за год
Комментарии