Нокаут Шавката Рахмонова попал в число лучших в UFC

Популярный спортивный твиттер-аккаунт Jogo Bonito представил список лучших нокаутов в UFC в 2022 году.

В списке оказался нокаут казахстанского бойца Шавката Рахмонова (16-0) в поединке против Карлстона Харриса (17-5). Бой состоялся в феврале 2022-го и закончился досрочной победой Рахмонова.

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