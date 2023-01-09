Опубликован состав женской сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу

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Пресс-служба Казахстанской федерации бокса представила состав женской сборной на чемпионат Азии до 22 лет.

Казахстан будет представлен в 12 весах:⠀

– 48 килограммов. Анель Кудайберген - 50. Молдир Тойкова - 52. Жансая Рахимберди - 54. Анель Сакыш - 57. Виктория Графеева - 60. Шахназ Исаева - 63. Назерке Серик - 66. Акнар Ищанова - 70. Жасмин Кизатова - 75. Дана Дидай - 81. Гульсая Ержан - +81. Елдана Талипова

Турнир пройдет 16-27 января в Тайланде. .

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