Фанат GGG из США назвал сына в честь боксера

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Американский фанат чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, IBF и IBO Геннадия Головкина Ник Кавасос обратился к боксеру в своем Twitter.

Проживающий в штате Техас болельщик признался, что дал имя своему сыну в честь GGG, а также пригласил его на день рождения ребенка.

«Геннадий, когда твой следующий бой? Я из Техаса и я назвал в честь тебя сына. Его день рождения в конце месяца, может ты смог бы прийти. Я знаю, это большой запрос, но его зовут Геннадий Кавасос», — написал Ник.

Свой последний бой Головкин провел в сентябре, уступив единогласным решением судей Саулю Альваресу.

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