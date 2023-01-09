Рафаэль Физиев: «Исмагулов может драться еще минимум три года»

Легковес UFC Рафаэль Физиев прокомментировал решение Дамира Исмагулова завершить карьеру.

«5-0 рекорд был у Дамира до боя с Арманом Царукяном, и с таким бойцом подрался неплохо. Я не знаю, что да и как. У нас один менеджер – Саят Абдрахманов.

С Дамиром часто спарринговали. Он не любит проигрывать ни на тренировках и вообще в жизни. Очень упертый! Злится чуть, когда проигрывает раунд. Не скажу, что обижается, но видно, что без настроения уходит с тренировки.

Мне кажется, Дамир просто из-за поражения давление полностью принял на себя. И чуть не сдержался. Не может с этим справиться, как мы видим. Я не уверен, что у него что-то плохо. Я думаю, он может драться еще как минимум года три точно. Он лучше знает, но я так вижу.

Вернется? В последнее время – блин, это капец ... Часто вижу, что люди заканчивают карьеру, не подумав. Зачем? Это же серьезная вещь! Зачем? Подумай, взвесь, отдохни 2-3 месяца и потом реши. Ну, люди погорячились ... Я думаю, что и он погорячился. Так же, как и Жалгас Жумагулов, другие ребята. Вот тот же Жозе Алдо – «Я все, ухожу, заканчиваю», а сейчас куда он? В Hardcore, да? Не знаю. Ребята, надо чуть обдумать, а потом принимать решение», – сказал Физиев.

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