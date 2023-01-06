Непобежденный Мусадилов узнал дату следующего боя

Как сообщает сайт Boxrec.com казахстанский боксер Серик Мусадилов (14-0, 12 КО) проведет свой следующий бой 11 марта 2023 года в Орландо, США.

Имя соперника пока не называется.

Стоит отметить, что из своих 14 боев, Серик 9 провел в США, 4 – в Мексике и один в Колумбии.

Мусадилов является обладателем титулов чемпиона North American Boxing Association и American Boxing Federation Atlantic в крузервейте.

Свой последний бой казахстанец выиграл в октябре, нокаутировав мексиканца Хавьера Гомеса.

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