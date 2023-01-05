Мырзагали Айтжанов назначен главным тренером сборной Казахстана по боксу
Мырзагали Айтжанов назначен главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу.
На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который по собственному желанию покинул пост.
Мырзагали Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.
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