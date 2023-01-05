Мырзагали Айтжанов назначен главным тренером сборной Казахстана по боксу

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Мырзагали Айтжанов назначен главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу.

На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который по собственному желанию покинул пост. 

Мырзагали Айтжанов – мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

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