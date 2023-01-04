Джукембаев о тренировках с Кроуфордом: «Потрясающий опыт»

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев в интервью телеканалу «Qazsport» рассказал о тренировках с лидером мирового рейтинга pound-for-pound Теренсом Кроуфордом:

«Я провел финальную подготовку в США, в Лас-Вегасе. Из команды Теренса Кроуфорда поступило предложение о том, что ему нужен спарринг-партнер. Мы приняли предложение, потому что потренироваться с такими мастеровитыми боксерами, поспарринговаться — это большой опыт для нас. Был потрясающий опыт. Можно сказать, что много неизвестных нам вещей открылись там».

Свой последний бой Джукембаев провел 24 декабря в Алматы, нокаутировав Ксолани Мкотхели из ЮАР.

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