Обладатель титула WBA Oceania Зерафа может провести бои с Головкиным и Алимханулы

Обладатель регионального титула WBA Oceania в среднем весе австралиец Майкл Зерафа (31-4, 19 КО) в интервью Fox Sports Australia заявил, что его представители в настоящее время обсуждают проведение сразу четырех отдельных поединка за титулы в дивизионе.

Агент бойца Элвис Грант ведет переговоры сразу с тремя чемпионами мира в среднем весе: владельцем поясов WBA Super, IBF и IBO Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО), «обычным» чемпионом WBA Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО) и обладателем титула WBO Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО).

Кроме того, команда Зерафы также рассматривает возможность боя с бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО) за титул IBF, который станет вакантным в том случае, если от него откажется Головкин.

Зерафа, однако, подчеркнул, что именно встреча с GGG является для него главным приоритетом: «Бой с Головкиным — это то, чего я хочу. Я знаю, он считает, что я для него — самый легкий вариант, и это прекрасно. Но я также являюсь для него и крупнейшим гонораром. У него сейчас есть три варианта — драться со мной, с Ларой или с Фалькао. Из них именно я принесу ему самые большие деньги. Учитывая ту поддержку, которую мне окажут, если я привезу наш поединок в Австралию, я знаю, что Геннадий определенно будет в этом заинтересован. «Зерафа против GGG» — по-моему, крутая вывеска! Но я в любом случае буду в следующем бою сражаться за мировой титул. WBA, IBF или WBO — я готов биться с любым из них»

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