Джукембаев о единственном поражении в карьере: «Хочу взять реванш»

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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев в интервью телеканалу «Qazsport» высказался об единственном поражений в карьере против пуэрториканца Субриэля Матиаса:

«Честно скажу, тяжело принял поражение. Это был один из самых тяжелых моментов. Всегда уповаю на Всевышнего, но было нелегко на самом деле. Однако в будущем я хочу взять у него реванш»

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