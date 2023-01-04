Кайрат Боранбаев: «Я не понимаю сущности обвинения. Оно очень слабое»

Президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев в суде прокомментировал возбужденное против него уголовное дело.

«Я полностью не признаю вину, потому что не понимаю сущность обвинения. Оно очень слабое. Если нас обвиняют по заключению специалиста, который даже не указал, что компания «КазТрансГаз» (прошлое название АО «Qazaq Gaz» понесла ущерб, а что это просто разница в цене (между ценой покупки и продажи), то это абсурд», – заявил Боранбаев.

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«Это недостоверная информация. Я в этот момент находился на встречах, арестовали в 5 часов, когда у меня был обычный рабочий день. Да, я планировал ночью улететь в Ригу, у меня там тоже есть проект. Мы все документы представили, это была за месяц вперед запланированная поездка. Почему я должен убегать? Я здесь родился и вырос, у меня здесь отец похоронен, мама здесь находится, бизнес тоже тут. Куда мне убегать?!» – сказал бизнесмен.

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