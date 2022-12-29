Рахмонов – Нилу: «Силен только на словах»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов по средством Твиттера обратился к Джеффу Нилу после того, как стало понятно, что американец снялся с поединка:

«По всей видимости, Джефф Нил силен только на словах»

Их бой должен был состояться 15 января, однако сегодня стало известно, что Нил снялся с боя из-за травмы.

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