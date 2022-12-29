Бой Рахмонов – Нил отменен

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Бой казахстанца Шавката Рахмонова и американца Джеффа Нила не состоится из-за травмы последнего.

«На данный момент жду замену. Все зависит от бойца, его уровня. Жду решения UFC», – приводит слова Рахмонова NAIZADAI.

Бой должен был стать соглавным в рамках первого турнира UFC в новом году.

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1 комментарий

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Зейнел Габиден
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Обидно что Нил слетел так как говорил много слов про Шавката и его навыков,с кем бы не дрался Шавкату удачи,Тек Алға
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