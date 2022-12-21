Джефф Нил о казахстанских фанатах ММА: «Некоторые специально подписываются, чтобы написать какое-то дерьмо про меня»

Американец Джефф Нил рассказал об атаках на его социальные сети со стороны казахстанских болельщиков ММА после вызова Шавката Рахмонова:

«Рахмонов бросил мне вызов в Twitter, а его фанаты продолжали ставить флаг своей страны у меня на странице в Instagram. Я принял бой, но его фанаты разозлились на меня за то, что я отключил комментарии — сейчас их могут оставлять только те, кто на меня подписан. И теперь они шлют мне личные сообщения. Некоторые специально подписываются на меня, чтобы написать какое-нибудь дерьмо мне в Instagram».

Бой состоится 15 января 2023 года на турнире UFC в Лас-Вегасе.

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