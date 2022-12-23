Нил о бое с Рахмоновым: «Я легко заберу победу»
Американец Джефф Нил в интервью ММА Junkie поделился ожиданиями от боя с Шавкатом Рахмоновым:
«Он всесторонне развит, но ничего выдающегося в нем нет. Если я буду ментально сфокусирован и с кардио все будет в порядке, думаю, я легко заберу победу»
Бой Рахмонов – Нил пройдёт 15 января в Лас-Вегасе.
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