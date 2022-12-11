Казахстанские киберспортсмены выиграли чемпионат мира по PUBG Mobile

Сборная Казахстана стала чемпионом мира по версии IESF (турнира в тире B). Чемпионами мира стали: Дамир Axzcer Омаров, Бакытжан, Puncher Елменбет, Данияр TEAQ Конакбай и Арман PSIX Чамани.

На ЧМ-2022 были представлены 16 сильнейших сборных – каждую команду представляли только киберспортсмены из их страны. Казахстанцы одержали победы в 15 матчах и завоевали 193 очков.

Призовой фонд в этой дисциплине был $100 000. Казахстанцы забрали половину – $50 000.

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