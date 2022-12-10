Шамиль Завуров о BatyrBall: «У этого вида большое будущее»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров о новой игре BatyrBall, которая прошла в Атырау в преддверии турнира Eagle FC 51:

«BatyrBall – новый вид спорта, который придумали наши братья из Казахстана. Уверен, у этого вида большое будущее во всем мире! Сегодня мы оказались сильнее, но я знаю, сколько сильных батыров живет в этой стране, поэтому не сомневаюсь, что они скоро будут лидировать и в батырболе и в единоборствах»

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