Бахтияр Байсеитов объявлен в розыск: экс-тренер «Ордабасы» прикрывался связями с племянником Назарбаева и незаконно присваивал деньги

Ущерб исчисляется сотнями миллионов тенге.

Одна из самых громких новостей ноября – Антикор объявил в розыск главного символа «Ордабасы» последних лет – экс-тренера и президента клуба Бахтияра Байсеитова. Футбольный функционер заинтересовал сотрудников в связи с хищениями в области строительства.

Разбираемся в ситуации.

Официальный аккаунт Антикора в социальных сетях опубликовал следующее сообщение.

– Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром») и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годов при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области). Следствием установлено, что Бахтяир Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building», — говорится в сообщении Антикора.

Отмечается, что предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 млрд тенге. Байсеитов руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 млн тенге», – заявили в Антикоррупционной службе.

А где сам Байсеитов?

В Антикоре сообщили, что сейчас Байсеитов находится за пределами Казахстана. В СМИ возможным местом проживания экс-тренера называли ОАЭ.

Однако телеграм-канал «Спорт Радар» сообщил, что он может находиться гораздо ближе – в Узбекистане.

– Есть сведения, что объявленный в розыск Бахтияр Байсеитов в данное время находится не в Эмиратах, а в соседнем Узбекистане. Обусловлено это тем, что с ОАЭ у Казахстана есть соглашение о взаимной выдаче лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. С Узбекистаном же у нас договора об экстрадиции нет.

К слову, Байсеитову не впервой попадать в громкие скандалы. В 2016-м в интернете появилась запись переговоров руководителя «Актобе» Дмитрия Васильева и разыскиваемого ныне функционера. Судя по аудиозаписи, собеседники обсуждают сорвавшийся договорняк между «Актобе» и Ордабасы» и говорят о сумме компенсации (300 тысяч долларов). Тогда Бахтияру Данияровичу удалось выти сухим из воды: не исключено, что помогли родственные связи – дочь Байсеитова замужем за племянником Нурсултана Назарбаева, Кайратом Сатыбалды.

При Байсеитове «Ордабасы», традиционно имеющий один из самых больших бюджетов в КПЛ (до 7 млрд.тенге!), погряз в долгах. Стадион клуба безнадежно устарел, часть крыши арены обвалилась. Имея финансирование, сопоставимое с крепким европейским середняком, «Ордабасы» не добился значимых успехов даже в КПЛ, а из-за финансовых проблем клуб могут не допустить к участию в еврокубках в следующем году.

На сегодня долг «Орды» составляет более пяти миллиардов тенге. Будет ли Антикор выяснять причастность Байсеитова к столь крупным задолженностям или в очередной раз долги перекроют деньгами налогоплательщиков?

Время покажет.

Фото: ФК «Ордабасы»