Министр спорта и культуры Абаев: «Будет поставлен лимит бюджета футбольных клубов на 1,2 млрд. тенге. Сэкономленные средства переведем на детский спорт»

Министр спорта и культуры Даурен Абаев раскритиковал менеджмент футбольных клубов Казахстана.

«Причина лимита 1,2 млрд. тенге каждой футбольной команде из-за того, что существуют клубы с задолженностями, но и есть команды и без них. Первопричина проблем с долгами связана с плохим менеджментом. Если они будут приглашать дорогих легионеров, подписывать контракты с большими бонусами, конечно же у них появятся задолженности.

Эти нововведения введутся в начале года во время выделения бюджета. Например, если дать эти миллиарды другим спортивным клубам у них не возникнут проблемы с долгами. В футболе также должны научиться считать деньги – сократить ненужные расходы, рассчитывать на своих воспитанников.

Сэкономленные средства с клубов мы переводим на финансирование бесплатных спортивных секций. Сейчас более 5 тысяч детей ходят на бесплатные секции», – заявил Абаев.

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