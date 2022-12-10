Дияр Нургожай о возвращении в октагон: «Ждем предложения лиги»

Чемпион Eagle FC в полутяжелом весе Дияр Нургожай ответил на вопрос о следующем бое:

«Мы пашем, готовимся и ждём предложения от лиги. Я готов в любое время, с любым соперником. ИншАллах, впереди меня ждут большие бои и победы», – приводит слова бойца пресс-служба лиги.

Пояс Дияр выиграл в бою с Константином Андрейцевым в августе на турнире в Астане.

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