Бой Одилов- Ермеков отменен

Бой Фаридуна Одилова и Даурена Ермекова не состоится на ЕagleFC51, об этом сообщил ММА Вестник.

У Фаридуна возникли проблемы во время весогонки, он не смог уложиться в рамки среднего дивизиона, допустив перевес в 1,8 кг, за что был лишен титула. Судя по всему Даурен Ермеков стал полноценным чемпионом EagleFC в среднем весе, потому-что до этого он носил титул временного чемпиона.

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