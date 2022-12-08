Жолдыбай и Отар выступят на турнире Eagle FC 51

В Кард турнира Eagle 51, который будет проходить в Атырау 10 декабря добавлены еще два поединка с участием казахстанцев, об этом сообщает ProMMA podcast.

Так Нуржан Жолдыбай, у которого из-за перевеса сорвалось два боя в NAIZA, разделит октагон с дагестанцем Мурадом Биларовым (5-1).

А Нурбек Отар подерется с Фирузом Ишанкуловым.

Отар свой последний бой проиграл в NAIZA Жуману Жумабекову.

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