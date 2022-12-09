Соперник Ермекова по титульному бою Eagle не сделал вес

Сегодня в Атырау в предверии турнира Eagle FC 51 прошло традиционное взвешивание бойцов.

Казахстанец Даурен Ермеков, который подерётся за титул чемпиона лиги в среднем весе, уложился в лимит своей весовой категории.

Его соперник Фаридун Одилов показал перевес на 1,8 кг, сообщает Naizadai

Пока официального решение лиги по титульному бою не было, однако чаще всего Eagle FC оставляет бой в силе, однако в случае победы бойца, не уложившемуся в вес, оставляют титул вакантным. Таким образом, в случае победы Ермекова он будет обладателем титула чемпиона, в случае же с Одиловым- пояс останется без хозяина.

🎰 Сразись за главный приз! Выиграй один из девяти Lexus 🚘

Зайнутдинов – самый дорогой игрок из Казахстана, Алип подешевел, в тройке Меркель и Быстров

Архимед Мухамбетов покинул Костанай: аким возродил «Тобол» (и собрал всех звезд КПЛ), построил манеж и объявил об открытии Академии