Шапю покинул «Барыс» по семейным обстоятельствам. Форвард взял отпуск без сохранения зарплаты

Нападающий Майкл Шапю по семейным обстоятельствам покинул расположение «Барыса». Форвард взял отпуск без сохранения заработной платы.

Ожидается, что Шапю присоединится к команде в середине следующей недели.

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