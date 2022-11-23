Семенов о матче с «Барысом»: «Все ложились под шайбу, играли друг за друга − это позитивный момент. Шаг за шагом идем вперед»

высказался после матча против (2:1).

− Тяжелый выезд, много критики было в адрес команды, как удалось справиться с этим волнением, психологически настроиться на игру?

− Мы сами отдаем очки, которые должны забирать. На выезде были тяжелые игры, непростые ситуации. Стараемся прибавлять в тех моментах, которые не позволяют реализовать себя, где-то сыграть проще.

Сейчас все ведут борьбу за очки, а на выезде это тяжелее. Главное − победили. Все ложились под шайбу, играли друг за друга − это позитивный момент. Шаг за шагом идем вперед.

− Остались «5 на 3», тут же еще одно удаление случилось, как выстояли?

− Такие ситуации бывают, пусть и редко. Здорово, что мы выстояли, ребята боролись, принимали на себя шайбы. Амир Мифтахов здорово сыграл, подтащил нас, в нужные моменты придал импульс команды. Такое нужно проходить коллективом, единым целым.

Выстояли в меньшинстве − это придало нам уверенности. Хорошо, что в третьем периоде реализовали атаку, а в концовке просто и грамотно, с холодной головой, сыграли от обороны, – сказал нападающий .