Тренер «Локо» Федоров: «Неудаление Зайнутдинова? Есть правило: удар локтем — желтая»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Федоров после поражения своей команды от ЦСКА (0:1) оценил работу судейской бригады.

На 39-й минуте встречи казахстанский полузащитник армейцев Бактиер Зайнутдинов в борьбе за мяч отмахнулся и попал сопернику по лицу. Арбитр не стал показывать желтую карточку, которая могла бы стать для игрока ЦСКА второй в матче.

«Неудаление Зайнутдинова? Не люблю комментировать судейство, но есть правило: удар локтем — желтая. Если локоть и кровь — красная. Судья задал высокую планку единоборств, поэтому так и судил», — сказал Федоров.

Единственный гол в матче забил форвард армейцев Хесус Медина, которому ассистировал Хорхе Карраскаль.

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