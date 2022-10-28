Гойти Дазаев о самом запоминающемся бое: «Я встаю в стойку, а рука не поднимается»

Казахстанский боец ММА Гойти Дазаев на пресс-конференции перед его боем с Максимом Буториным в рамках турнира AMC Fight Night вспомнил самый сложный бой:

«Был тяжелый бой, я его выиграл. Через несколько месяцев мы с ним снова встретились на Чемпионате Республики по панкратиону. Я отравился, сил вообще не было, и он делает мне болевой на руку, крутит в одну сторону, она хрустит, в другую. Я смотрю старец сидит перед ковром и кричит: «Не сдавайся!». Я еле как вытащил эту руку, встаю в стойку, а рука не поднимается. Я ее сам поднял и продолжил бой. После этого я выигрывал дважды Чемпионат Мира, призером был, но этот бой был таким запоминающимся»

Бой Дазаев – Буторин состоится 11 ноября в Астрахани.

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