Жусупов – чемпион Fight Night в легчайшем весе

Казахстанец Сабит Жусупов одержал победу единогласным решением судей над Владимиром Егояном и стал новым чемпионом AMC FightNights в легчайшем весе.

Стоит отметить, что он стал третьим казахстанцем с титулом этой лиги. Ранее чемпионами становились Жалгас Жумагулов и Георгий Кичигин.

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