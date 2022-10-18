Чемпион AMC Fight Night Жусупов о завоевании титула: «Хотел показать, кто такие казахи!»

Казахстанский боец Сабит Жусупов, в поединке с Владимиром Егояном завоевал пояс чемпиона лиги AMC Fight Night в легчайшем весе, прокомментировал титульник:

«Бой прошел нормально, но мне самому не очень понравилось, как я подрался. Единственное, чем я доволен, это то, что я прошел всю дистанцию и не сильно устал. Ведь я прошел неполный лагерь и были немного опасения. Соперник удивил тем, что хорошо держал удар, настырный, никогда не отступает. С такими соперниками мне нравится драться, с такими оппонентами зрелищные поединки получаются. Когда кость в кость, когда на характере. Самый сложный раунд был четвертый. После возни в партере я немного подсел, но быстро сумел восстановиться. По идее пять раундов не тяжело драться, просто надо распределять свои силы на каждый раунд и каждый раунд стараться выигрывать. Я так считаю. Заготовок было много, но бой пошел немного не по плану. Может где-то психологически себя чересчур накачал. Хотел показать, кто такие казахи, что если они выходят драться, то по — любому буду драться до конца».

Поединок прошел 15 октября и завершился победой Жусупова единогласным решением судей.

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