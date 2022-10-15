Сабит Жусупов после боя: «Посвящаю победу своей маме»

Казахстанец Сабит Жусупов одержал победу в титульном бое, выиграв пояс чемпиона лиги AMC Fight Night в легчайшем весе:

«Посвящаю эту победу всему Казахстана, своей маме. Чтобы вы понимали, она у меня одна и в детстве отдала на единоборства, чтобы я не шатался по дворовым движениям. И всего, чего я достиг – это все благодаря ей»

Стоит отметить, что для Сабита этот бой стал четвёртым за полтора месяца, в трёх предыдущих он одержал досрочные победы.

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