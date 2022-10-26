Баскетбольный «Ирбис» из Алматы объявил просмотр для россиян

Алматинский баскетбольный клуб «Ирбис» объявил о начале просмотра в команду игроков. Отмечается, что кандидатами являются исключительно граждане России.

«Ссылки на видео материал и игры приветствуются! После рассмотрения всех резюме, мы отберем претендентов в команду для следующего этапа отбора», – сообщает пресс-служба клуба.

По официальным данным, с момента объявления частичной мобилизации России в Казахстан въехали около 200 тысяч россиян, выехали 147 тысяч.

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