Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 16 ноября в Ташкенте

Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против Узбекистана. Игра состоится 16 ноября в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор». Об этом сообщила КФФ.

Ранее команды встречались шесть раз, из которых две победы у сборной Узбекистана, одна – у Казахстана и три матча завершились вничью.

В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана располагается на 77-й позиции.

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