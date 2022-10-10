Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч с Узбекистаном. Игра пройдет 16 ноября в Ташкенте
Сборная Казахстана сыграет товарищеский матч против Узбекистана. Игра состоится 16 ноября в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор». Об этом сообщила КФФ.
Ранее команды встречались шесть раз, из которых две победы у сборной Узбекистана, одна – у Казахстана и три матча завершились вничью.
В рейтинге ФИФА сборная Узбекистана располагается на 77-й позиции.
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