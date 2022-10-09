Жеребьевка отбора Евро-2024. Казахстан сыграет в группе Н с Данией и Финляндией

Сегодня во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка квалификации Евро-2024.

Казахстан попал в группу Н, где сыграет с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

В жеребьевке приняли участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23, они были распределены по 7 корзинам.

Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не примет участия в жеребьевке отборочного турнира.

Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций-2022/23.

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