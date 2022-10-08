Георгий Жуков: «Меня всегда тянет на родину, но никто мне не верит, когда я об этом говорю»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков в своем инстаграме ответил на вопрос об отношениях к родине.

В разделе сторис на своей странице в социальной сети игрок ответил на вопрос «На родину не тянет?» следующим образом: «Меня всегда тянет и нравится на родине, но никто мне не верит, когда я об этом говорю почему-то».

Жуков родился в казахстанском Семее в ноябре 1994-го года и в возрасте пяти лет с семьей иммигрировал в Бельгию.

Отметим, что полузащитник начал выступать за сборную Казахстана с 2015-го года. В КПЛ Жуков играл за «Астану» и алматинский «Кайрат».

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