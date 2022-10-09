Матч сборной Казахстана по футболу против Узбекистана может сорваться. Причина в договоренности КФФ с УЕФА

Казахстанская федерация футбола продолжает переговоры с Футбольной ассоциацией Узбекистана на предмет проведения товарищеского матча, передает журналист Ербол Каиров.

Обе стороны заинтересованы в организации игры 16 ноября текущего года, однако у КФФ есть определенные обязательства перед УЕФА. Товарищеские матчи европейских сборных проводятся при полном контроле со стороны европейской ассоциации.

Тренерский штаб сборной Казахстана уже приступил к изучению соперника.

Последний раз сборные Казахстана и Узбекистана встречались между собой в марте 2007 года. Тогда, на турнире в Шымкенте, команды разошлись миром — 1:1. Узбекистанская сторона, недовольная уровнем судейства той игры, заявила, что впредь играть с Казахстаном не будет.

Напомним, 19 ноября сборная Казахстана сыграет против ОАЭ в гостях.

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