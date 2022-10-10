Опубликовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборе Евро-2024
Известно расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024.
- 23 марта 2023. Казахстан – Словения
- 26 марта 2023. Казахстан – Дания
- 16/17 июня 2023. Сан-Марино – Казахстан
- 19/20 июня 2023. Северная Ирландия – Казахстан
- 07 сентября 2023. Казахстан – Финляндия
- 10 сентября 2023. Казахстан – Северная Ирландия
- 14/15 октября 2023. Дания – Казахстан
- 17/18 октября 2023. Финляндия – Казахстан
- 17 ноября 2023. Казахстан – Сан-Марино
- 20/21 ноября 2023. Словения – Казахстан
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Зайнутдинов рвется к званию лучшего бомбардира сборной. До лидера – всего три гола
Головкину – 40, но он не собирается заканчивать карьеру даже после поражения Канело. Нужно драться дальше?
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