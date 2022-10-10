Опубликовано расписание сборной Казахстана по футболу в отборе Евро-2024

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Известно расписание сборной Казахстана по футболу в отборочном турнире Евро-2024.

  • 23 марта 2023. Казахстан – Словения
  • 26 марта 2023. Казахстан – Дания
  • 16/17 июня 2023. Сан-Марино – Казахстан
  • 19/20 июня 2023. Северная Ирландия – Казахстан
  • 07 сентября 2023. Казахстан – Финляндия
  • 10 сентября 2023. Казахстан – Северная Ирландия
  • 14/15 октября 2023. Дания – Казахстан
  • 17/18 октября 2023. Финляндия – Казахстан
  • 17 ноября 2023. Казахстан – Сан-Марино
  • 20/21 ноября 2023. Словения – Казахстан

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