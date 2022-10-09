Сборная Казахстана по футболу сыграет со сборной Узбекистана спустя 15 лет («Championat.asia»)
Сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против сборной Узбекистана, сообщает «Championat.asia».
По информации источника товарищеский матч пройдет 16 ноября в Ташкенте.
На сегодняшний день сборные Узбекистана и Казахстана сыграли между собой 6 матчей. Дважды победителем становился Узбекистан, один раз — Казахстан. 3 раза стороны играли вничью.
«Последний раз игра между этими командами проходила в 2007 году. Матч, прошедший в рамках Кубка «Алма ТВ» запомнился скандалами и завершился со счетом — 1:1. Тогда представители Узбекистана были недовольны решением главного арбитра, и в итоге Анвар Салиев получил красную карточку и покинул поле», — пишет узбекистанский портал.
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