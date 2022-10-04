В КФФ прокомментировали заявления Хамбарова: «К клубу он не имеет никакого отношения»

В Казахстанской федерации футбола прокомментировали намеки Руслана Хамбарова на нечестные методы борьбы в КПЛ:

– В связи с поступившим вопросом, КФФ был направлен официальный запрос в ФК «Актобе», где был получен ответ, что Руслан Хамбаров с 13 июля 2022 года не занимает должность председателя Совета директоров ФК «Актобе» и к клубу не имеет никакого отношения. В связи с этим, данные комментарии не являются официальной позицией клуба. КФФ принимает к рассмотрению только те случаи, которые заявляются официально от участников соревнований или официальных лиц клубов», – прокомментировали ситуацию в Федерации.

Напомним, накануне 21-го тура КПЛ Руслан Хамбаров заявлял, что ему стало известно о «проделках» конкурента «Актобе» за чемпионство. После матчей Хамбаров отметил, что никаких «странностей» он не заметил.

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